Spray al peperoncino al concerto di Travis Scott al Circo Massimo | i momenti di panico tra il pubblico – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Circa 60 persone, presenti ieri sera ala Roma, per assistere aldi, hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati, e hanno richiesto l’intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. Hanno sentito la gola e gli occhi bruciare e immediatamente sono scappati via, mentre dal palco, ignaro, continuava a cantare: sono rimaste intossicate, durante lo show del rapper americano, a causa di unourticante vaporizzato tra la folla, poco prima dell’arrivo di Kanye West. Scene diche riportano alla tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove la notte tra il 7 e 8 dicembre 2018, in attesa deldel trapper Sfera Ebbasta, una banda di ...