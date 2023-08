Sport | in vigore la legge antipirateria | Dazn ' negli ultimi mesi bloccati 80 siti'

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. - (Adnkronos) - Entra inin data odierna la14 luglio 2023, n. 93). Le nuove modalità di contrasto più severe e rapide permetteranno di emanare ingiunzioni di blocco dinamiche attraverso una piattaforma automatizzata e ordinare nei primi 30 minuti della trasmissione dell'evento il blocco della riproduzione illegale dell'evento. Misure fondamentali per ridurre drasticamente la pirateria: dall'ultimo Osservatorio Fapav/Ipsos, infatti, risulta che il 49% di chi fruisce di un contenuto illegalmente a cui è capitato di incontrareoscurati si convertirebbe immediatamente a una modalità di sottoscrizione legale.che ha seguito e supportato attivamente lo svolgimento delle attività che hanno portato all'approvazione della ...

Le altre novità, invece, sono più delle specifiche e indicazioni a regole già esistenti, come la spiegazione fra Giocata e Deviazione, entrata inlo scorso anno ma inserita nel regolamento ......affondato Db Dimaro (Tn) 24/07/2023 - amichevole / Napoli - Spal / foto Daniele Buffa/Image... non ci sono acque miracolose, eppure l'adduttore del nigeriano ha ripreso in pieno forza e. ..."Il calcio è un magnificodi relazioni e interrelazioni, che si muovono con spazi e tempi che ...e a tutto il calcio femminile di crescere e che tutto il movimento torni a muoversi coned ...

Focus | 1 luglio 2023: in vigore la Riforma dello sport. Come ... RP Legal & Tax

Roma, 8 ago. – (Adnkronos) – Entra in vigore in data odierna la legge antipirateria (Legge 14 luglio 2023, n. 93). Le nuove modalità di contrasto più severe e rapide permetteranno di emanare ingiunzio ...Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina ...