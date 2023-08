Sport in tv oggi martedì 8 agosto | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Il palinsesto ed ilperdigliche saranno proiettati in tv. Il Mondiale Femminile entrerà nella fase calda con gli ultimi ottavi di finale che definiranno il quadro completo dei quarti di finale con le gare fra Colombia e Giamaica e Francia contro Marocco. A Toronto e su Sky, invece, sarà momento di Masters 1000 di tennis con i nostri italiani impegnati. Nella notte sarà il momento di Matteo Arnaldi che dovrà vedersela con il canadese Pospisil. Proseguiranno poi anche i Mondiali di Glasgow di Ciclismo. In serata, invece, si ritornerà in Italia ed al calcio con il match, valevole per il Trofeo Silvio Berlusconi, fra Monza e Milan all’UPower Stadium. Diretta sui canali Mediaset.Face.