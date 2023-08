Sport in tv oggi martedì 8 agosto | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sui Mondiali di ciclismo su pista e su strada a Glasgowi nostri portacolori cercheranno di mettersi in evidenza. In particolare, curiosità desta la staffetta mista a squadre, in modalità cronometro,vedremo il Bel Paese protagonista. Attenzioni particolari meritevoli anche per la seconda giornata degli Europei U20 di atletica leggera e i match di tennis nei due 1000 di Toronto e Montreal con Lorenzo Sonego e Camila Giorgi in campo e desiderosi di imporsi. Di seguito il ...