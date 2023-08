Spider-Man | No Way Home | rivelati i piani originari per il personaggio di Lizard

(Di martedì 8 agosto 2023) I Marvel Studios avevano pensato di riportaresul grande schermo in una versione più fedele ai fumetti, decidendo poi di riciclare il materiale video di The Amazing-Man. Tra i grandi ritorni in-Man: No Wayc'è stato anche quello di, portato sul grande schermo da Rhys Ifans in The Amazing-Man (2012). A quanto pare i Marvel Studios volevano una rappresentazione del villain più fedele ai fumetti, ma hanno deciso di non cambiare la versione precedente. La motivazione è arrivata nel libro "The Art of the Movie", pubblicato di recente. "Dobbiamo prendere undi un altro film e portarlo nel nostro, facendo credere al pubblico che si tratti della stessa versione. Se lo cambiamo troppo, se modifichiamo la sua struttura, non ...

Stessa tattica utilizzata con il Sandman di Thomas Haden Church, ripescando direttamente da3 .No Way Home, l'entusiasmo di Tobey Maguire Ovviamente il più grande colpo di ...Per promuovere l'uscita di: Across the- Verse in digitale negli USA, ecco la clip con i primi 10 ...Barbie continua a macinare record in tutto il mondo e anche in Italia dove è il miglior risultato al box office italiano del 2023 e si avvia a superare: No Way Home che è il secondo maggiore incasso dalle riaperture del 2021. Leggi anche 'Barbie', la bellezza del successo. Anche per gli azionisti In questo week end il fim di Greta Gerwig ...

Spider-Man: Across the Spider-Verse, guarda i primi dieci minuti del film d'animazione BadTaste.it Cinema

I Marvel Studios avevano pensato di riportare Lizard sul grande schermo in una versione più fedele ai fumetti, decidendo poi di riciclare il materiale video di The Amazing Spider-Man.Le edizioni home video del film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse saranno disponibili a settembre, ecco i primi dieci minuti ...