Spiaggia di Cannatello ad Agrigento | sesso in pubblico | il video è virale

Leggi su cultweb

(Di martedì 8 agosto 2023) Ladi, ad, accende i bollori di una coppia che fainin unche in queste ore sta girando sui social. Nelgirato il 7 agosto 2023, i due amanti, forse convinti di essere soli, sono impegnati in un focoso rapporto sessuale, ma in realtà sono stati “paparazzati” da alcuni ragazzi, che hanno ripreso il filmato. Nel, che potete vedere a questo link si vedono tre ragazzini, che guardano in, a distanza dalla strada, e poi la coppia “zoommata”, e opportunamente sfocata, mentre si dà da fare, sotto il sole. I due vengono ripresi in tre momenti distinti: nel primo, l’uomo è sopra la donna e muove con foga le terga, nel secondo, la donna mostra il lato b, mentre è impegnata a ...