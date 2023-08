Spagna | sulla cassetta postale compare un bigliettino di scuse | Perdonateci per quei rumori | eravamo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 8 agosto 2023) A volte, capita che ci si lasci travolgere dalla passione. Una coppia ha lasciato undi, incollato alla, per i vicini del quarto piano, che potrebbero averli sentiti la sera precedente. Agosto è tempo di vacanze e in Europa il traffico aereo è intenso come non mai. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, le tre nazioni europee più visitate dai turisti sono Francia,e Italia. La Francia ha tanto da offrire, oltre all'iconicità di Parigi: mare e montagna, ma anche percorsi enogastronomici per gli amanti del vino e del formaggio. Lapunta quasi tutto sulle località balneari e sul divertimento, oltre ai prezzi leggermente più bassi rispetto alle medie italiane e francesi. Un po' come in Italia, anche inc'è ...