Spaccio e non solo | discoteca chiusa dopo i controlli dei carabinieri della Tenenza di Seriate

(Di martedì 8 agosto 2023). Idihanno notificato al titolare di unaun provvedimento di sospensione (ex art. 100 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza)durata di 30 giorni. Decisione presala segnalazione alla competente autorità da parte dei. La, situata nella giurisdizionedi, negli ultimi mesi, è stata interessata da numerosi interventi da parte dei, che hanno scoperto una serie di criticità in materia di sicurezza e di ordine pubblico. Infatti, nel corso dei numerosi, è stato riscontrato un diffuso fenomeno di ...

...un nuovo pentito che sta svelando i segreti legati al suo gruppo mafioso e alle piazze di... Vinciguerraè il solo ad avere deciso di voltare la faccia alla mafia: con lui ha preso la stessa ...... detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, furto e guida in stato di ebbrezza ...hanno confermato che l'amministratore responsabile della Società proprietaria delle due strutture...410); - segnalare alle competenti autorità amministrative diverse persone per usoterapeutico ... Singolare è stata l'attività diposta in essere da uno degli indagati che, sebbene ...

Il possesso a fini di spaccio di dosi di droga pesante non esclude l ... NT+ Diritto

Così avevano difeso per mesi un fortino della droga all'ultimo piano di una palazzina nella zona della Romanina. A bloccare i loro affari sono stati gli agenti della polizia di Stato che hanno ...CIVITANOVA - Costerà caro ai gestori di due locali di Civitanova l'impiego di due buttafuori non iscritti all'albo: per loro (ma anche per i dipendenti) è in arrivo una ...