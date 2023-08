Sovversivi | golpisti e violenti | la storia oscura della democrazia Usa

Nello stadio sono state sventolate ancora una volta le bandiere della Russia, con quasi 30mila filo -messi in guardia dai ribelli per la presenza di ''. TI POTREBBE INTERESSARE... nessuno di loro provò mai a rientrare in casa né avrebbe potuto; dall'altra parte, invece, molti neofascistio bombaroli osono entrati, usciti e rientrati dal Msi, qualcuno non ...... nessuno di loro provò mai a rientrare in casa né avrebbe potuto; dall'altra parte, invece, molti neofascistio bombaroli osono entrati, usciti e rientrati dal Msi, qualcuno non ...

Per il Niger scade l'ultimatum, i golpisti chiudono lo spazio aereo Agenzia ANSA

Migliaia di sostenitori dei militari che hanno preso il potere si sono radunati in uno stadio della capitale Niamey. Si rischia davvero un conflitto ampioIl Niger ha chiuso il proprio spazio aereo "di fronte alla minaccia di intervento che si fa sempre più chiara". Lo affermano i leader del golpe. L'ultimatum imposto dall'Ecowas scade alla mezzanotte ...