Sonya Deville commenta il suo infortunio | “La vita è piena di prove da superare”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 agosto 2023) Soniaha parlato apertamente della rottura del crociato,che la terrà lontano dal ring per diverso tempo. La news, arrivata poche ore prima di Raw, ha sconvolto la categoria di coppia visto che lei e Chelsea Green sono (in attesa di comunicati ufficiali) le WWE Women’s Tag-Team Champions. I titoli probabilmente più sfortunati del panorama mondiale. Tramite i propri canali social, l’ex WWE Official ha parlato e confermato l’, scherzando anche su questa sorta di “maledizione” dei titoli di coppia femminili: “Come probabilmente saprete, ho avuto unal ginocchio, rompendomi il crociato settimana scorsa a Smackdown contro Bianca e Charlotte. Sarò fuori per diverso tempo e mi opererò domani (oggi ndr). Ovviamente è davvero una situazione amara questo ...