Sonia Bruganelli | la disavventura di Andrea Pinna con le cimici | «Mia figlia ha preso le zecche» Cosa è successo

Nonostante l'accostamento di nomi come Teo Mammuccari e, non dovrebbero esserci scossoni dietro il bancone. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire chi saranno ...Inoltre, l'opinionista sarà esclusivamente da Cesara Buonamici, che prende il posto die Orietta Berti. Anche Giulia Salemi, voce influente nel mondo online, non farà parte del ...UNA VITA INSIEME - Paolo Bonolis eerano stati chiari: 'Siamo separati ma più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia'. Le immagini esclusive del settimanale Oggi dimostrano che non era un modo di ...

Sonia Bruganelli al cinema con le figlie e la tata: "Accanto a Silvia da quando ha 1 anno" Today.it

Una serata tutta al femminile quella di ieri, a Roma, per Sonia Bruganelli. Tornata da poco da Formentera - e in attesa di ripartire per un'altra vacanza, la prima da single dopo la separazione da Bon ...Tina Cipollari sarà ancora tra le protagoniste di "Uomini e donne" Ora è lei stessa a svelare il suo destino e a spiegare cosa accadrà.