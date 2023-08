Sonego-Murray oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

(Di martedì 8 agosto 2023) Lorenzoaffronterà Andyal primo turno deldi, torneo di scena nella città canadese dal 7 al 13 agosto. Il sorteggio senza dubbio non ha aiutato anche questa volta il tennista piemontese, che si ritrovato contro unche sta vivendo una più che discreta stagione e rientrato da poco tra i primi 50 del ranking mondiale. La sua trasferta nordamericana è iniziata la scorsa settimana a Washington con una bella affermazione su Nakashima e una sconfitta molto combattuta contro Taylor Fritz, mentre perè il primo torneo sul cemento a distanza di mesi dall’ultima volta. I due in questosi sono affrontati a Doha, sempre sul cemento, con lo scozzese che riuscì ad avere la meglio dopo una ...

A Toronto sul campo centrale, dalle ore 18:30, saranno Lorenzo Sonego ed Andy Murray a darsi grande battaglia per cercare di non uscire subito di scena nel torneo Master 1000. In attesa di Lorenzo Sonego, che oggi affronterà Andy Murray nella seconda giornata del Masters 1000 di Toronto, Matteo Arnaldi diventa il quarto azzurro al secondo turno del torneo.

Il montepremi e il prize money dell'Atp Masters 1000 di Toronto 2023, prestigioso evento in programma sul cemento canadese dal 7 al 13 agosto. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, numero uno al mondo. L'incontro tra Sonego e Murray apre il programma di oggi, martedì 8 agosto, sul Campo Centrale. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis.