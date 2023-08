Sommer | primi giorni da nerazzurro! Vicino l’esordio con l’Inter – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 8 agosto 2023)firma cone Inzaghi può finalmente fare affidamento su di lui. TuttoSport aggiorna sul programma nerazzurro del portiere per le prossime ore. PROGRAMMA – Dopo una lunga trattativa e alcune difficoltà Yannè finalmente diventato un calciatore del. Il portiere svizzero, che il Bayern Monaco ha a lungo trattenuto più del previsto, è arrivato a Milano nella giornata di domenica. Ieri mattina l’estremo difensore d’esperienza si è sottoposto alle visite mediche presso il CONI, poi si è recato nella sede delper apporre la sua firma sul contratto., così, è ufficialmente diventato un calciatore nerazzurro e lo sarà per due anni, con l’eventuale terzo aggiunto come opzione sul contratto. TuttoSport spiega che il portiere quest’oggi si allenerà per la ...