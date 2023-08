Sommer | nuovo acquisto dell’Inter

(Di martedì 8 agosto 2023) Calcio italiano: 08/07/2023 alle 21:17 CEST Il portiere svizzero si è separato dal Bayern Monaco dopo appena metà stagione, 34 anni, ha tanti voti a partire da Inzaghi Lo svizzero Yannha superato lunedì la visita medica con l’Inter e firmerà ilcontratto che lo accredita comeportiere nerazzurro dopo l’addio del camerunese Andre Onana al Manchester United. Il portiere 34enne, che la scorsa stagione ha giocato per il Bayern Monaco, è arrivato a Milano questa domenica e sarà la prima scelta del tecnico Simone Inzaghi per la nuova stagione dopo che Onana ha lasciato la squadra italiana e il contratto dello sloveno Samir Handanovic scadrà lo scorso giugno e il club non lo rinnoverà. La squadra interista, seconda in Europa, non renderà effettivo ...

Yannè ungiocatore dell'Inter. Intanto l'Atalanta annuncia ...Ora è ufficiale, Yannè ungiocatore dell'Inter. "Il portiere svizzero arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Bayern Monaco", ha spiegato il club in una nota sul sito, senza tuttavia specificare la ...Ora è ufficiale: Yannè unportiere dell'Inter. Il 34enne svizzero arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco. A dare l'annuncio il club nerazzurro con una nota sul proprio sito web: 'Ci sono bambini che ...

Inter, Sommer è ufficiale: Audero sarà il suo vice Sky Sport

Chiamarlo miracolo, francamente, può sembrare alquanto eccessivo. Però insomma, la giornata di ieri può essere definita quella dell’impresa compiuta dagli uomini mercato ...Sommer è al CONI per l'idoneità sportiva per diventare un nuovo giocatore dell'Inter 14:58 - Yann Sommer è arrivato in sede, con la famiglia, per firmare il contratto con l'Inter. Yann Sommer sarà pre ...