Sommer all' esame di storia | da Sarti a Zenga e Julio Cesar | i grandi portieri dell' Inter

Un'eredità pesante per Yann, che subentra ad André Onana tra i pali dell'Inter. Ma ben prima del camerunese, tantissimi altri campioni hanno difeso la porta ...Commenta per primo La cessione di Emil Audero'Inter apre un vuoto nella formazione della Sampdoria , anche perché in casa blucerchiata sono ...se affidare a lui il ruolo di dodicesimo di. E ...Si tratta solo degli ultimi colpi in Serie A: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo campionato CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE' Inter (dal Bayern ...

Calciomercato - Yann Sommer all'Inter, è ufficiale: i nerazzurri si ... Eurosport IT

Der Flugverkehr an den deutschen Flughäfen läuft nach Einschätzung des Branchenverbands BDL in diesem Sommer deutlich stabiler als im vergangenen Jahr.Penultima amichevole estiva per i nerazzurri: il tecnico Simone Inzaghi pronto a dar nuovamente spazio a Thuram ...