Sollicciano | detenuti prendono a pugni polizia penitenziaria La denuncia del sindacato Sappe

(Di martedì 8 agosto 2023) Due aggresioni in due giorni a: ieri, 7 agosto 2023, un detenuto ha spaccato il labbro a un sovrintendente. Oggi un altro detenuto ha colpito un agente con un pugno allo stomaco. La situazione, ormai insostenibile, èta da Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana delAutonomo

...di un anno fa il tribunale di Firenze aveva condannato con pene fino a 3 anni e 6 mesi un' ispettrice e 8 guardie penitenziarie in servizio a, alla sbarra per il pestaggio di trePer lesioni furono condannati in un processo con rito abbreviato un'ispettrice capo e otto agenti penitenziariIl garante regionale dei, Giuseppe Fanfani: 'Funzionano solo le strutture con cento reclusi. Manca il lavoro e aumenta il disagio psichico'

Uil Pa: “Aggredito un poliziotto penitenziario a Firenze” LA NAZIONE

