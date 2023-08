Slovan Bratislava-Maccabi Haifa Champions League | 09-08-2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 8 agosto 2023) Terzo turno preliminare die tra loed ilè sfida che parte nel segno dell’equilibrio. Da una parte gli slovacchi di Weiss vengono da due turni passati non senza difficoltà, prima eliminando i lussemburghesi dello Swift Hesperange e poi i bosniaci dello Zrinjski Mostar. In entrambi i casa la vittoria è arrivata in trasferta, mentre sul InfoBetting: Scommesse Sportive e