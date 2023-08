SKY – Napoli | Mario Rui verso l’addio | Annuncio a Garcia e De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di martedì 8 agosto 2023)Rui avrebbe comunicato ae Dela volontà di lasciare ilin caso di offerte: il terzino è insoddisfatto per lo stallo sul rinnovo. CALCIOMERCATO. Clamorosa indiscrezione di mercato sul. Secondo quanto riportato da Sky,Rui avrebbe manifestato ae Dela volontà di lasciare il club azzurro qualora arrivasse un’offerta interessante. Il terzino portoghese sarebbe insoddisfatto per lo stallo sul rinnovo del contratto, nonostante la promessa di prolungamento fatta in precedenza dal presidente.Rui, in scadenza nel 2025, avrebbe accettato di firmare anche a condizioni economiche inferiori. L’impressione è che il rapporto con la società si sia incrinato. ...