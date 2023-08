Sinead O' Connor | folla e amici famosi ai funerali musulmani

Fotogallery - L'ultimo saluto aO'Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Rkomi, il suo nuovo amore è Havana Plevani Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Travis Scott al Circo Massimo, sul palco anche Kanye ...L'hanno ricordata sulle note delle sue canzoni. Compresa quella "Nothing compares 2 U" cheO'tanto odiava, nonostante l'enorme popolarità che la canzone - scritta da Prince originariamente per la band dei Family, la cui versione passò però totalmente inosservata prima della ...E in un comunicato diffuso a nome della famiglia O'è stato lanciato un appello affinché Sinéad sia accompagnata dai fan fino al termine del suo viaggio terreno. "Sinéad amava vivere a Bray e ...

Funerali Sinéad O'Connor, migliaia di persone in corteo a Bray per l’ultimo saluto. FOTO Sky Tg24

08 ago 2023 - La funzione, in forma privata, si è svolta secondo il rito musulmano. C'erano anche Bono e The Edge.Sinead O'Connor ha trovato finalmente pace. La cantante è stata sepolta con un funerale musulmano, accompagnata nell'ultimo viaggio dai suoi fan che hanno invaso le strade della sua città natale Bray, ...