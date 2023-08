Simone Consonni ko | travolto da una bici elettrica | si frattura clavicola e scafoide

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 agosto 2023) Trasferta da dimenticare perai Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow. Il 28enne di Brembate Sopra è stato investito mentre era in allenamento sulle strade scozzesi rimediando ladidestra edella mano sinistra. Costretto ad osservare dalle tribune i compagni di squadra conquistare l’argento nell’inseguimento a squadre, il portacolori della Cofidis era impegnato insieme al connazionale Francesco Lamon in una sgambata, venendo colpito da un’E-MTB mentre si trovava su una pista ciclabile.è finito in un canale e trasportato in ospedale dove, dopo esser stato sottoposto a una risonanza magnetica, ha mostrato l’esito che le impedirà di scendere in pista per la corsa a punti. “Sono statoda una ebike mentre ...