Simona Branchetti è sposata? Cosa sappiamo della sua vita privata | tra l’ex marito Federico Quaranta e nuove fiamme

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 8 agosto 2023) Giornalista ma anche conduttrice televisiva,è molto apprezzata dai telespettatori per la serietà che la contraddistingue. Ma anche per il suo grande talento. Ma esattamente,sua? La conduttrice è? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande. Chi èè nata a Meldola, comuneprovincia di Forlì-Cesena, il 15 agosto del 1976. Dopo aver completato gli studi presso l’Università di Bologna ed aver ottenuto la laurea in Giurisprudenza ecco che laha iniziato a collaborare, nel 2002, con diversi quotidiani ottenendo nel 2005 l’attestato di ...