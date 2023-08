Silvia Rovere senior advisor di Equita

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 agosto 2023) Il gruppo, già leader nel financialy e oggi sempre più attivo anche nei fondi alternativi soprattutto di private debt, sigla un accordo preliminare con(ex presidente di Assoimmmobiliare e oggi presidente di Poste Italiane) per entrare nel capitale di Sensible Capital. Una boutique indipendente di real estatey (fondata dalla stessanel 2020). Prevista una partecipazione iniziale del 30 per cento e una serie di futuri passaggi che potranno portare l’investment bank indipendente a consolidare la sua partecipazione. L’accordo prevede anche la nomina delladi, con l’obiettivo di valutare nuove iniziative di business nel mondo del real estate, per ...