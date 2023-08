Sicurezza | nuove telecamere al Parco Moretti

Leggi su udine20

(Di martedì 8 agosto 2023) Nella giornata di lunedì 7 agosto 2023 sono iniziati i lavori per l’installazione delledi sorveglianza neldi Udine. L’installazione, che si concluderà in circa due settimane, fa parte di un’opera che prevede la posa di 3 impianti: al, aldel Cormôr e nell’area di viale 25 Aprile. Ledi sorveglianza che saranno installate alsaranno 7, ma in realtà gli obiettivi puntati sulsaranno 18, per una copertura totale dell’area. Il valore dell’intervento ammonta complessivamente a circa 84 mila euro. Il Vice Sindaco Alessandro Venanzi ha commentato: “Sorvegliare l’attività diurna delè una pratica necessaria per riqualificare ...