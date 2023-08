Si può dare di più a Impact

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo il massacro subito ai danni di Eric Young, nell’ultima puntata ci viene spiegato dove era finito dopo l’omicidio da parte di Deaner. Il canadese ha raccontato una bella storiella in cui le riprese sulla strada parevano da serie TV, però onestamente non avrei messo questo segmento ancora una volta al termine della puntata. Per inserire due volte consecutive alla fine dell’episodio, vuol dire che la storyline è molto importante o una di quelle che riguarda il titolo principale. Così però non è, eppure continuano. L’interesse sul ritorno di Eric Young evidentemente sarà alto, ma non so se è la storyline che tutti i fan dinon aspettano l’ora di vedere in questo periodo. Anzi al momento l’IW World Title sta risultando un po’ silenzioso. A volte ho la sensazione che ci si dimentica chi è il campione perché al momento Alex Shelley non è molto ...