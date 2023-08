Shark – Il primo squalo | il megalodonte è realistico? Cosa dice un’esperta

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 8 agosto 2023) Ilmostrato in– Il?. La parola è stata passata adMeghan Balk, paleobiologa dello Smithsonian’s National Museum of Natural History in Washington, D.C. I megalodonti del film raggiungono dimensioni di circa 20-25 metri di lunghezza. Ma le stime basate sulle dimensioni dei denti fossili suggeriscono che anche il più grandeconosciuto era molto più piccolo, fino a 18 metri – “e quello era il più grande in assoluto”, ha dichiarato la studiosa. In media, la creatura tendeva a essere lunga circa 10 metri, il che la rendeva comunque molto più grande dellobianco medio, lungo circa 5-6 metri. Come riportato da ScienceNews, gli squali del film non sono rappresentazioni del tutto ...