Sgarbi dopo Travis Scott | “Ok concerti al Circo Massimo | ma…”

(Di martedì 8 agosto 2023) Il sottosegretario al ministero della Cultura chiede "piani preventivi a commissione di esperti, controlli severi sulla sicurezza e sanzioni adeguate per chi non rispetta le regole fissate" “Non sono contrario, in linea di massima, a organizzare grandidi massa, anche in luoghi come il”. Dal sottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio, intervistato dalla AdnKronos, arriva una sorta di ‘lasciapassare’ però ‘condizionato’,che il concerto di ieri sera a Roma del rapper– tra effetto terremoto, lo spray al peperoncino spruzzato da un vandalo che ha causato una cinquantina di intossicati e un ragazzo infortunato nel tentativo di eludere i controlli all’ingresso nell’area – ha riproposto il tema dei permessi per ...