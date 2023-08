Serie B | Balata sulla legge antipirateria | “Lavoro di straordinaria importanza”

(Di martedì 8 agosto 2023) Attraverso un comunicato ufficiale, la LegaB ha espresso il proprio entusiasmo per l’entrata in vigore della, volta a tutelare i detentori dei diritti tv e a condannare, appunto, la pirateria. “Il presidente della LegaB Mauroe tutte le squadre dellaBKT desiderano rinnovare il ringraziamento al Governo, alle forze politiche e all’Agcom, in particolar modo al Commissario Massimiliano Capitanio, in occasione dell’entrata in vigore della nuova93/2023 – si– Unache consente di assestare un colpo decisivo alle trasmissioni pirata, oscurandole nel giro di 30 minuti. Unsinergico di...

Così come la grande famiglia dellaB . Il Presidente Mauroche ha sempre sostenuto la causa del Lecco in quanto causa sportiva, non nello specifico delle vicende della società. Sulla ...Prego, sindaco: "Vorrei ringraziare la LegaB, il presidentee tutta la famiglia dellaB . La loro è stata una battaglia politica al nostro fianco, in difesa di principi che non ...Il campionato parte, speriamo che parta con tutte e 20 le squadre" ha commentato il presidente della LegaB Mauro. "Riteniamo che i calendari debbano avere non solo la precedenza ma ...

Serie B, Balata: "Non aspetteremo ricorsi, inizio campionato il 18 agosto" Sky Sport

Tutti pazzi per il bomber del Venezia Joel Pohjanpalo. L’attaccante dei lagunari sembra avere un futuro in serie A, o all'estero. Dopo i tanti gol della passata stagione, i riflettori del mercato sono ...Carlo Neri, presidente dell'Ascoli e da poco vicepresidente della Lega B ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne di TuttoB.com in.