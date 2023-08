... ma solleva anche polemiche su polemiche come nel caso di Dahmer , serie Netflix di Ryan Murphy campione di ascolti attaccata dalle famiglie delle vittime del, che hanno accusato l'..."Ho ucciso più persone di Ted Bundy [un notoamericano, ndR]. Accettare il fatto che ero un'assassina seriale professionista è stato devastante, ma era la verità. Ho iniziato la mia ...... disponibile anche on demand Il regista e sceneggiatore Daniel Farrands, specialista nel genere horror e in thriller biografici, porta sullo schermo le storie di dueche hanno lasciato ...

Serial killer, i 50 più famosi della storia WIRED Italia

Taglio di Po, 7 agosto 2023 – Serial killer di autovelox. É ancora anonima la mano che sta mettendo ko i sistemi di rilevazione della velocità sulle strade del Polesine. L’ultimo episodio risale al ...Un ragazzo di 14 anni, Matteo, morto a fine luglio ad Udine a causa di una puntura di zanzara mentre stava trascorrendo un periodo di vacanza in Brasile.