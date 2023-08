(Di martedì 8 agosto 2023) Le possibilità sono due: Mls, in unache non sia l'Inter Miami., per il quale non c'è ancora neanche un'

rappresenta uno degli svincolati di lusso in questa sessione di mercato. Il difensore spagnolo è sotto i radar, indovinate di chi Del calcio saudita. Tuttaviavorrebbe capire se ci ...(1 - 1 al 90') Cádice (4 - 4 - 2): Ledesma, Fali, Alcaraz, Alejo, Mbaye, Javi, Chris, Darwin,... Allenatore:Gonzalez Soriano window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.Occasioni di mercato che vanno daa De Gea: scorriamo la lista degli svincolati più illustri. vai alla gallery

Sergio Ramos rimane senza squadra, attende offerta da Mls o Arabia Saudita ItaSportPress

Il Siviglia non acquisterà Sergio Ramos dal mercato svincolati. Il giocatore si è offerto al suo ex club, ma non c'è stato niente da fare: le motivazioni sono economiche e tecniche. Carrasco, vicepres ...Il Siviglia non acquisterà Sergio Ramos dal mercato svincolati. Il giocatore si è offerto al suo ex club, ma non c'è stato niente ...