Scuole e strutture pubbliche | dal Mit fondi a 12 comuni irpini | 3 esclusi

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuove opportunità per gli enti locali destinatari diper mettere in sicurezza gli edifici e lecomunali e con destinazione d’uso pubblico, con priorità alle. Dopo l’istruttoria delle richieste inviate, il Ministero delle Infrae dei Trasporti ha pubblicato la graduatoria per l’accesso al succitato fondo progettazione degli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, in base alle risorse disponibili per gli anni 2021, 2022 e 2023. Per l’a via libera alle richieste dei Comune di:Morra De Sanctis (100.000,00 €)Domicella per due distinti finanziamenti da 99.211,78 e 98.311,70 €Lioni sempre destinatario di duedi 79.422,45 e 91.373,26 €Savignano Irpino ( 34.192,00 ...

... in particolare palestre eche oggi sono inagibili e per le quali si sta provvedendo alla conta dei danni, sicuramente superiori a 1,5 milioni di euro. 'Fondi che l'amministrazione ...... in particolare palestre eche oggi sono inagibili e per le quali si sta provvedendo alla conta dei danni, sicuramente superiori a 1,5 milioni di euro. "Fondi che l'amministrazione ...... per far sì che a settembre, alla riapertura delle, tutti i bambini delle classi elementari ... che sostituirà quello danneggiato e per ripristinare tutte le, attualmente adibite a ...

Scuole, strutture e costi: le priorità sono gli asili ilmessaggero.it

Miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria, adeguamento alla normativa di prevenzione antincendio. Questo quanto prevede l'importante progetto di riqualific ...L'obiettivo è aiutare i Comuni colpiti dal maltempo a riaprire le proprie scuole in tempo per settembre. Così Regione Lombardia è scesa in campo con uno stanziamento da 6,5 milioni di euro per i lavor ...