Scontri tra tifosi ad Atene | accoltellato a morte un 29enne greco Rimandato il match di Champions League Aek-Dinamo Zagabria

(Di martedì 8 agosto 2023) È morto in ospedale il tifosodell’Aeknella notte tra il 7 e l’8 agosto dagli ultras della. Glitra le due tifoserie sono avvenuti alla vigilia del terzo turno preliminare ditra la squadra greca e quella croata. I gruppi sono entrati in contatto fuori dallo stadio di casa, Agia Sophia, dell’Aek, nel quartiere Nea Philadelphia, dove alle 20.45 di oggi, 8 agosto, era previsto il calcio d’inizio. La Uefa ha comunicato che, in seguito alladel tifoso, ilè stato. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine elleniche, sono stati effettuati 96 arresti e quattro greci e ...

Lo ha reso noto l'Uefa. La scorsa notte, un giovane tifoso greco di 22 anni è stato accoltellato a morte nei violentii gruppi di ultrà dei due club, prima della partita in programma questa sera nello stadio dell'AEK di Nea Filadelfia, nei sobborghi di Atene. La Uefa 'deplora' gli 'spaventosi incidenti' e ......greco dell'Aek Atene è morto dopo essere stato accoltellato neglicon gli ultras della Dinamo Zagabria . Gli incidenti sono avvenuti ad Atene, nella zona di Nea Philadelphia , nella notte...Era il 23 aprile, una settimana dopo l'inizio degli. Le porte della prigione si erano ... Insieme a loro erano evasi numerosi altri pezzi grossi del regime,cui: due vicepresidenti, Ali ...

Scontri tra ultras prima della Champions, ucciso un tifoso: la decisione dell'Uefa Corriere dello Sport

Tragedia ad Atene. Nella notte un tifoso dell'Aek è stato accoltellato a morte nella periferia della capitale greca durante i violenti scontri tra i supporters di ...Incidente in via Armando Diaz intorno alle 15.45 di oggi. Soccorsi in azione d'urgenza: l'uomo portato in ospedale in codice giallo ...