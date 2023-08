Parteciperemosul salario minimo. Ma ci aspettiamo ... E' quanto afferma in una nota la segretaria del Pd Elly15.15:sì confronto,ma non sceneggiata "di venerdì parteciperemo con spirito costruttivo ma senza dimenticare" che la premier "ha definito il salario minimo uno specchietto per le ...ha accettato pubblicamente con un video: "Noi parteciperemodi venerdì. Ci parteciperemo con spirito costruttivo, ma senza dimenticare le dichiarazioni della maggioranza di ...

Schlein: «Sì all’incontro sul salario minimo, ma non sia una sceneggiata agostana» Corriere della Sera