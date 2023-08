Sassuolo | ufficiale l’arrivo di Lipani

(Di martedì 8 agosto 2023) Il, come spesso accade, guarda al futuro e ha chiuso perdi Lucadal Genoa Il, come spesso accade, guarda al futuro e ha chiuso perdi Lucadal Genoa. Il comunicato: «L’U.S.Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Luca(’05, centrocampista): acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC».

Il centrale difensivo chiude così la sua carriera iniziata nelle giovanili della Juventus che lo ha visto vestire anche le maglie di Genoa, Alessandria, Empoli, Novara,, Cagliari e ...La Sampdoria ha un nuovo team manager: si tratta di , ex difensore di Juventus , Cagliari,e Frosinone. Dopo Pirlo , nuovo tecnico, Legrottaglie , direttore tecnico, e Bertelli , ...: "...Commenta per primo Colpo in prospettiva per il. Il club neroverde ha ufficializzato l'ingaggio di Luca Lipani dal Genoa . Il centrocampista classe 2005 arriva in Emilia a titolo definitivo.

Squadra al lavoro al MFC. Domenica l'esordio ufficiale a Cosenza ... US Sassuolo Calcio

Nello staff della società blucerchiata in arrivo un ex difensore bianconero: prenderà il posto di Alberto Marangon ...Un gioiello tira l'altro. Lo sa bene il Sassuolo, che di calciatori preziosi se ne intende. Tanti, negli anni, i giovani talenti che i neroverdi hanno pescato in giro per l'Italia e il mondo e poi, do ...