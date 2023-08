Santo Domingo | Cobolli eliminato all' esordio da Dellien

Flavio Cobolli (143) è stato eliminato al 1° turno nel challenger di(160.000 $ di montepremi sul cemento) dal colombiano Murkel Dellien (312), il quale si è imposto per 64 61. ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 8 agosto ...Dopo l'incidente in bicicletta a, Jovanotti è tornato in Italia. E proprio oggi è iniziata la sua riabilitazione al centro di fisioterapia Fisiology. Una giornata importante a cui ha voluto partecipare anche il suo ...- L'incontro tra i due cantanti dopo il ritorno di Jovanotti daa causa dell'incidente in ...

Jovanotti rientra da Santo Domingo dopo l'incidente in bicicletta TGCOM

Flavio Cobolli (143) è stato eliminato al 1° turno nel challenger di Santo Domingo (160.000 $ di montepremi sul cemento) dal colombiano ...Il cantante a l’atleta si sono rivisti nello stesso posto dove si erano incontrati anni fa: nel centro di fisioterapia dove Jova si sta riprendendo dopo la caduta in bici a Santo Domingo ...