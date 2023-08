Santanchè | “La Sicilia ha tutto | ora si investa in sostenibilità”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 8 agosto 2023) CATANIA – “I rimborsi ai turisti per i disagi patiti sono un punto di partenza”. Così il ministro del Turismo, Daniela, al quotidiano La, in merito ai fondi inseriti nel decreto varato ieri dal Consiglio dei ministri e destinati alla Regionena. “Il governo ha subito messo a disposizione tutte le misure possibili – sottolinea il ministro – Il fondo da 10 milioni – a cui ne abbiamo aggiunti 5 a seguito dell’emergenza incendi che ha colpito anche la Regione Sardegna – è una risposta importante e tempestiva dopo i tanti eventi che si sono verificati, per i turisti che non sono stati rimborsati ma anche per tutti gli operatori del settore che hanno subito ritardi, disagi, disdette e danni. Pensiamo anche solo alla difficoltà di raggiungere la meta prescelta. Adesso abbiamo stanziato il fondo, a breve spiegheremo ...