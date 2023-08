(Di martedì 8 agosto 2023) A distanza di sei mesi dalla finale del Festival diche ha visto trionfare il brano Due Vite di Marco Mengoni è arrivata: un disco d’oro per i Colla Zio grazie al loro brano Non Mi Va. “Dalla regia ci dicono che NON MI VA è ufficialmente il nostro PRIMO DISCO D’ORO ” – hanno scritto i Colla Zio su Instagram – “Fuoco fuoco fuoco andiamo a farne altri, lesssgo“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da COLLA ZIO (@collazio) I Colla Zio salgono così sul carro dei vincitori insieme a gIANMARIA e Olly, tutti provenienti daGiovani. Ne restano fuori (al momento) Shari, Sethu e Will. Le certificazioni Se l’anno scorso i singoli sanremesi hanno conquistato in tutto 37 dischi di platino (l’ultimo ...

Sanremo 2023, un'altra certificazione a sorpresa: "Fuoco! Fuoco! Fuoco!" Biccy

