San Siro | perchè è stato posto il vincolo? La risposta della Soprintendenza

... in occasione dell'ultima annata vinta due volte dal Milan: la formazione di Pioli esordirà in campionato contro il Bologna, mentre quella di Palladino sarà in trasferta ama contro l'Inter. ...La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del comune di Milano ha deciso di porre il vincolo storico sullo stadio Giuseppe Meazza ...Commenta per primonon sarà abbattuto. La possibile decisione di demolire La Scala del Calcio e costruire un impianto adiacente è definitivamente tramontata di fronte alla decisione della Soprintendenza di ...

Ora è ufficiale: la Soprintendenza ha messo il vincolo sul secondo anello dello stadio di San Siro, che quindi non potrà essere abbattuto ...San Siro non sarà demolito. Lo ha deciso la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, che ha ufficialmente avallato la proposta della Soprintendenza, che riconosceva un valore ...