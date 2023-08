Sampdoria | Pirlo chiede Petkovic | c'è sempre l'idea Vietto

Laha la sua certezza: una tifoseria che ama la squadra e i colori blucerchiati. E se una ...da meno l'entusiasmo che si è visto anche nell'ultima amichevole giocata dalla formazione di...Commenta per primo Con un blitz improvviso, laha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, relativi ad un forte ...visite mediche per poi mettersia disposizione di misterIntervista al terzino sinistro genovese, classe 2001: "Famiglia sampdoriana, andavo nella Sud, ho fatto il raccattapalle, ora imparo il gioco die ...

Sampdoria, Pirlo contento a metà: fatta per Pedrola, si complica Abrego Footballnews24.it

L'Udinese vuole chiudere un grande colpo in difesa per un giocatore di grande talento che è uno dei pupilli di Andrea Pirlo.A meno di una settimana dall’inizio della stagione 2023/24 la società blucerchiata è ancora lontana dal completamento del suo organico. Il 14 agosto si comincia, a Marassi, contro il Sudtirol per la C ...