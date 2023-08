(Di martedì 8 agosto 2023) Lorenzoha appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo e da oggi è il nuovo team manager dellaLorenzoha appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo e da oggi è il nuovo team manager della. La nota del club: «L’U.C.comunica che da oggi Lorenzoacquisisce l’incarico di team manager della prima squadra. Ladesidera nel contempo ringraziare Alberto Marangon per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune umane e lavorative».

...che hanno deciso di sottoscrivere l'ennesimo atto d'amore nei confronti della, 15.000 ... l'organizzazione ha attivato un nuovo indirizzo per la vendita dei biglietti di. Sarà ...... la società cara al Direttore Generale Salvatore Marino ha chiuso diverse operazioni in... Cresciuto nelle giovanili di Arezzo eed ex Braga, Vis Pesaro, Somuz Falticeni (Belgio), ...Nonostante le difficoltà dei club, nel reperimento delle risorse, c'è la novità dell'di ... Soldi freschi però arriveranno anche allo Spezia e allain B, così come alla Virtus Entella ...

Sampdoria, ingresso in società per Ariaudo: il ruolo Calcio News 24

Calciomrcato Sampdoria: il terzino sinistro blucerchiato Nicola Murru verso la permanenza in Liguria per decisione del tecnico Andrea Pirlo ...In Argentina sono sicuri, parlano di trattativa molto calda e giurano: Gonzalo Abrego diventerà presto un nuovo calciatore della Sampdoria. Il centrocampista classe 2000 otterrà il passaporto italiano ...