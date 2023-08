Samardzic arriva domani | Inter | è fatta! L’entità del ritardo ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 8 agosto 2023)è praticamente un giocatore dell’. Tutto fatto, il serbosarà a Milano per visite e firme. Piccolo rallentamento per motivi logistici NESSUN ALLARME ? L’chiude anche per Lazar. Luca Cilli a Sky Sport 24 ha spiegato la situazione legata al serbo: «arriverà probabilmenteperché sta completando le ultime pratiche logistiche. Va a completare il reparto, prestito oneroso con obbligo di riscatto più Fabbian. C’è stato un cambio di programma solo per aspetti logistici: visite e firme. Giocatore che era stato seguito da diverso tempo, obiettivo di mercato centrato».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...