Salerno | l’estate nera dei trasporti | sotto accusa De Luca

Leggi su zon

(Di martedì 8 agosto 2023) Un’estate a dir poco atroce, soprattutto per ciò che concerne i. Avi sono criticità enormi, tali da far instaurare un bollino nero simbolico per esprimere la situazione relativa ai collegamenti dei mezzi pubblici. Dopo le criticità già registrate nella giornata di domenica, anche quella di ieri è stata un’altra giornata di enormi disagi per i turisti. Soprattutto chi si è diretto verso le località marittime più conosciute ha sofferto enormi disparità, di tutti i tipi. Tantissimi vacanzieri, che erano diretti in Costiera Amalfitana, sono rimasti bloccati a. Ivia mare sono ripresi soltanto in parte. Gli attracchi e gli scali erano consentiti soltanto al porto di Amalfi, a causa del mare grosso e delle onde ancora troppo alte. Così, ancora una volta, decine di persone si sono ...