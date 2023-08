Salernitana su Batshuayi e Petagna | sirene francesi per Dia

Nelle ultime ore è circolata anche la candidatura di Michy, attaccante belga classe 1993 che milita attualmente in Turchia, accostato di recente anche ad Atalanta e. Secondo le ...Occhio al Fenerbahce che vuole Zapata dell'Atalanta e occhio alla Dea che si è inserita per Piroe: in Turchia, sponda Fenerbahce, c'èche potrebbe congedarsi e lalo ha trattato ...Ancora novità in casa, che non si vuole fermare all'ufficialità di David Daniliuc dal Nizza provando ancora l'... la prima scelta è ovviamente Michy, punta del Chelsea dai costi ...

Calciomercato Salernitana, ritorno di fiamma per Batshuayi Sport del Sud

Bonazzoli è fuori dal cerchio magico di Paulo Sousa e Hongla vuole la Salernitana. Lo voleva anche il Bologna: era il secondo della lista, dopo il marocchino El Azzouzi che poi i ...La Salernitana sarebbe alle prese con le richieste per Dia, per cui è però scaduta la clausola rescissoria da 25 milioni di euro: Fiorentina alla finestra ...