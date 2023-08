Salario minimo | venerdì Meloni incontra Pd | M5s | Azione e Avs

(Di martedì 8 agosto 2023) La presidente del Consiglio Giorgia, secondo quanto si apprende da fonti delle opposizioni, incontreràpomeriggio, insieme a una delegdi ministri, i leader di Pd, M5S,e Avs per un confronto sul. A inizio agosto la maggioranza di centrodestra ha approvato una sospensiva di 60 giorni sulla proposta di legge delle opposizioni, che mira a introdurre una soglia minima di 9 euro l'ora per gli stipendi dei lavoratori.A confermare l'incontro sul, Alfredo Mantovano annunciando che "nel pomeriggio di11 agosto una delegdel governo, guidata dal presidente del Consiglio, incontrerà le forze politiche di opposizione per ascoltare le proposte da loro ...

