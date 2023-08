Salario minimo | Schlein | Ok a confronto | ma ristori per alluvionati e risposte anche su De Angelis

(Di martedì 8 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2023 "Dopo mesi di battaglia parlamentare delle opposizioni unite, il governo prima sceglie di rimandare la discussione parlamentare per due mesi e poi ci convoca per unad aule chiuse. Parteciperemo all'incontro sul. Ma ci aspettiamo atti conseguenti esuiper famiglie e imprese colpite dall'alluvione e dalle frane in Emilia-Romagna e sulle mancate dimissioni di De". E' quanto afferma in una nota la segretaria del Pd Elly. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

'Pronti c condividere battaglie con il Pd' Sull'ipotesi di collaborazione con il Pd, Fico ha detto: 'Noi siamo pronti a condividere le battaglie come il, il Pnrr , la scellerata ..."Disponibile al confronto", dice Elly Schlein . Ma a patto che l'apertura di Giorgia Meloni sul(il confronto tra esecutivo e opposizioni è fissato per venerdì 11) non si riveli "uno specchietto per le allodole". Il timore c'è, perché " come dice la segretaria del Pd " il governo ..., ecco quali categorie ne beneficerebbero maggiormente Ultimo Aggiornamento 07/08/23 I decreti "omnibus" sul tavolo del Cdm Ultimo Aggiornamento 28/07/23 Le visite a Washington dei ...

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagarle este lunes a jubilados y pensionados los haberes correspondientes a agosto. En el octavo mes del año por aumento del Salario ...Trieste, 8 ago - "Non ci soffermiamo sulle volgarità e sugli insulti utilizzati che qualificano alla perfezione il consigliere comunale di Maniago, il quale è anche consigliere ...