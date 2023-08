Salario minimo | la Meloni apre | la reazione scomposta della sinistra

15.15 Schlein:sì confronto,ma non sceneggiata "All'incontro di venerdì parteciperemo con spirito costruttivo ma senza dimenticare" che la premier "ha definito iluno specchietto per le allodole". "Vediamo se il governo è disponibile ad aumentare per Dl i salari anche di quei 3milioni e mezzo di lavoratori e non soltanto dei mangager del Ponte ..., Meloni vuole vedere le opposizioni. M5S: 'Incontro appreso dalla stampa, ma ci saremo'. Schlein: 'Pronti a tornare in Parlamento anche domani' La premier Giorgia Meloni apre al dialogo ...Così la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando dell'incontro governo - opposizioni sulfissato per l'11 agosto. "Abbiamo depositato la richiesta di Consiglio straordinario sulle ...

Salario minimo, Meloni accetta di incontrare le opposizioni dopo il rinvio della discussione alla Camera Il Fatto Quotidiano

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la battaglia che le opposizioni hanno portato avanti insieme in Parlamento per un salario minimo, finalmente il governo si è accorto che bisogna ...AGI/Vista - "Dopo mesi di battaglia parlamentare delle opposizioni unite, il governo prima sceglie di rimandare la discussione parlamentare per due mesi e poi ci convoca per un confronto ad aule chius ...