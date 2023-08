Salario minimo | da Schlein a Conte tutti presenti tranne Renzi

(Di martedì 8 agosto 2023) Confronto on line tra i leader delle opposizioni Sulin Italia si è appena conclusa una riunione on line tra le forze di opposizione in vista dell’incontro con il governo, fissato per l’11 agosto. Tutte, fatta eccezione per Italia Viva che ha fatto sapere che non prenderà parte all’incontro non avendo sottoscritto la proposta. C’erano invecei leader dei partiti all’opposizione: Elly, Giuseppe, Carlo Calenda, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Riccardo Magi. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di opposizione, si è concordata la linea che è quella della petizione on line, la raccolta firme per ilche, fanno sapere, partirà prestissimo. Nessun lavoratore potrà avere una retribuzione oraria ...

... come spesso avviene, i vertici dei partiti - e che siedono al governo - hanno dato mandato di votare una sospensiva di 60 giorni sulla proposta di legge per introdurre il. Togliere la ...Confronto on line tra i leader delle opposizioni Sulin Italia si è appena conclusa una riunione on line tra le forze di opposizione in vista dell'incontro con il governo, fissato per l'11 agosto. Tutte presenti, fatta eccezione per ...In cui si è concessa di parlare soltanto di, accettando la proposta di confronto della premier Meloni per venerdì 11 agosto. Ma contemporaneamente saltando appieno tutta la questione ...

La battaglia, non solo parlamentare, sul salario minimo, l’“estate militante” lanciata da Elly Schlein, la tragedia senza fine dei migranti morti in mare o nel Mediterraneo. La parola a Marina Sereni, ...(Adnkronos) – Sul salario minimo in Italia si è appena conclusa una riunione on line tra le forze di opposizione in vista dell’incontro con il governo, fissato per l’11 agosto. Tutte presenti, fatta e ...