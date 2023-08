Salah cuore Reds | snobbato l’Al-Ittihad

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 agosto 2023) Mohammedha in mente solo il Liverpool: l’esterno egiziano deisnobba l’offerta saudita delIn molti partono, lasciandosi irretire dai milioni delle ricche famiglie saudite, altri invece tirano dritto e dicono di no. Il secondo caso è quello, tra gli altri, di Mohammed: come riportato da Tuttosport, l’egiziano ha ricevuto una ricca offerta dal-Itthiad, ma ha deciso di rifiutare per concentrarsi sulla prossima stagione con il Liverpool. La decisione è confermata anche da suo manager, Ramy Abba, che ha così commentato sui propri social: «Se avessimo pensato di lasciare Liverpool quest’anno, non avremmo rinnovato il contratto la scorsa estate»