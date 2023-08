Sagra Summer School | atto primo | da domani a Monterocchetta “Piccoli fusilli crescono”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDirettamente collegato a un progetto di formazione permanente sulla trasmissione della memoria storica e delle tradizioni locali deicentri della provincia di Benevento,, mercoledì 9, e giovedì 10 agosto (ore 16-20), si svolgerà ala primadedicata al dialogo tra generazioni e in particolare alla valorizzazione delle tipicità e delle caratteristiche territoriali come valore di crescita soprattutto per le aree interne. L’iniziativa è promossa da Barliamone e dal Gruppo Sentieri. L’antica ricetta deifatti a mano sarà proposta aida anziani e adulti che ne indicheranno le caratteristiche e le tecniche di confezione. Così anche i bambini entreranno ...