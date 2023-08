Sacchi non fa sconti a Inzaghi | basta difendersi | sia coraggioso - Top News

(Di martedì 8 agosto 2023) Non è mai stato tenero Arrigonei confronti di Simonee non lo è nemmeno ora che ha prolungato il contratto con l'Inter. Sulla Gazzetta l'ex ct scrive

è mai stato tenero Arrigonei confronti di Simone Inzaghi elo è nemmeno ora che ha prolungato il contratto con l'Inter. Sulla Gazzetta l'ex ct scrive... scusi Arrigoci racconta cosa ha rappresentato Silvio Berlusconi per il calcio italiano "... dopo Liedholm, un allenatore cheera mai stato in serie A. Perciò sulle prime pensarono tutti ...I Romiti sono sempre alle prese con gli abbandoni dei rifiuti, materiale elasciati anche in areedirettamente legate alle vie alluvionate. L'articolo completo sul Corriere Romagna oggi in ...

Sacchi non fa sconti a Inzaghi: basta difendersi, sia coraggioso | Top ... Sportevai.it

Simone è un ottimo allenatore ma un po' troppo legato ai vecchi canoni del calcio italiano: qui deve fare il salto di qualità ...Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Inzaghi è un bravissimo allenatore ma forse un po’ troppo legato ai vecchi canoni del calcio italiano, deve probabilmente fare un salto di qualità.