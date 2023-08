Russia | 007 Gb | “Rosgvardia chiave per sicurezza regime di Putin”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – La(guardia nazionale russa) "è una delle organizzazioniper assicurare ladel" del presidente russo Vladimir. Lo scrive il bollettino giornaliero dell'intelligence britannica, ricordando come il 4 agostoabbia firmato la legge che permette alladi munirsi di armi pesanti. "Organizzazione tentacolare con un personale di 200mila uomini di prima linea, laè stata creata nella sua forma attuale nel 2016 ed è guidata da Viktor Zolotov, ex guardia del corpo di. La decisione di rafforzarla segue la fallita rivolta della Wagner in giugno", ricorda il bollettino diffuso su Twitter. "Malgrado le asserzioni di Zolotov che la sua forza abbia reagito 'in ...